Война - не помеха любви, поэтому украинки продолжают восхищаться мужеством, красотой и достижениями мужчин. Некоторых из них уже давно окрестили завидными женихами.
Кто из украинских холостяков украл сердца женщин - читайте в материале УНИАН.
Валерий Маркус
Блогер Валерий Маркус обрел популярность среди женщин еще в 2014 году, когда началась война на Донбассе. В первые дни он вступил в ряды ВСУ и вместе со сослуживцами отбивал атаки оккупантов. Во время службы в украинской армии он начал писать книгу "Следы на дороге". С 2015 года началось и его творческое развитие. Сейчас он меньше пишет, потому что 24 февраля Россиия вторглась в Украину и устроила здесь полномасштабную войну. Маркус, как и в прошлый раз, не смог остаться в стороне и отправился на фронт.
При этом периодически он публикует соблазнительные фотографии в своих социальных сетях. Стоит отметить, что боец ВСУ в отличной форме. К тому же, судя по всему, его сердце сейчас свободно.
Евгений Клопотенко
Кулинар Евгений Клопотенко запомнился украинкам еще со съемок шоу "Мастер Шеф". Харизматичный, веселый и талантливый Женя стал любимчиком миллионов зрительниц. Сейчас же он не только продолжает заниматься любимым делом, но и ведет информационную борьбу.
Стоит отметить, что ранее Клопотенко говорил о том, что у него есть девушка. Но штампа в паспорте у него пока нет, значит его все еще можно называть завидным холостяком.
Миша Мудрик
21-летний Миша Мудрик - талантливый футболист, полузащитник сборной Украины. Несмотря на свой юный возраст, он уже успел покорить любительниц футбола. Если ранее женщины восхищались Роналду или Месси, то теперь в их сердце Миша Мудрик. Молодой, но очень талантливый парень, имеет огромные перспективы в футболе.
К слову, в своих социальных сетях он публикует только спортивные посты. О личной жизни Миша молчит. Поэтому вполне возможно, что сердце этого красавчика все еще свободно.
Алекс Топольский
Главный герой 12 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Алекс Топольский уже этой осенью будет искать свою любовь. Но не стоит забывать, что у судьбы на каждого из нас свои планы. Если учитывать результаты предыдущих сезонов проекта, то только один "холостяк" Никита Добрынин женился на победительнице, остальные - расстались со своими избранницами.
Конечно, мы будем держать кулачки за то, чтобы Топольский нашел ту единственную, с которой проживет до конца жизни. Но даже, если у него и не сложится с одной из участниц проекта, его возлюбленной может стать каждая из вас.
Богдан Юсипчук
Украинский телеведущий Богдан Юсипчук стал самым красивым мужчиной в мире. То есть масштабы его личности понятны. До войны он также снимался в популярных сериалах - "Гвардия" и "Однажды под Полтавой".
Этот талантливый молодой человек тоже молчит о своей личной жизни. Ранее ему приписывали роман с финалисткой 11 сезона шоу "Холостяк" Юлей "Зайкой", но оказалось, что на самом деле между ними ничего нет.
Напомним, как сложилась судьба всех главных героев шоу "Холостяк".