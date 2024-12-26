Экс-участница 'Холостяка' выходит замуж (фото)

Саше Погореловой сделали предложение.

Участница 12 сезона романтического реалити "Холостяк" Саша Погорелова выходит замуж. Возлюбленный девушки сделал ей предложение руки и сердца.

Мужчина вручил девушке огромный букет белых гортензий, встал на одно колено и протянул ей кольцо с внушительным бриллиантом.

Известно, что пара познакомилась 10 месяцев назад. Как говорит Погорелова, это знакомство перевернуло ее мир.

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"Я сказала да! Невероятно благодарна за твою любовь, поддержку и заботу каждую минутку. Это только начало нашей великой истории. Люблю тебя до безумия и с нетерпением жду всех наших следующих разделов вместе", - подписала кадры Александра.

Также экс-участница "Холостяка" пожелала своим поклонникам то, что сейчас чувствует сама – счастье, наполняющее сердце, вдохновляющей любви и веры, что все в жизни складывается именно так, как должно быть.

"Пусть в вашей жизни будет больше моментов, которые хочется разделить с теми, кого вы любите", - добавила девушка.

Отметим, на шоу "Холостяк" Погорелова боролось за сердце Алекса Топольского, однако она выбыла из шоу, не дойдя до финала.

Напомним, ранее экс-участница "Холостяка-13" прокомментировала слухи относительно будущей победительницы шоу.

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