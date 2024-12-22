Девушка отметила, что выбор "холостяка" будет логичным.

Экс-участница 13 сезона шоу "Холостяк" - ведущая Маричка Довбенко - прокомментировала слухи о будущей победительнице проекта.

Не секрет, что сейчас на романтическом реалити осталось только две девушки - это волонтер Инна и эзотерик Анастасия. Но еще после первой вечеринки известный украинский блогер "слил" имя победительницы. Он отметил, что ею вероятно станет Инна Белень.

Но пока не было финала проекта и информация официально не подтвердилась, Маричка отметила, что Инна действительно больше всего подходит "холостяку".

"По образу, на первой вечеринке ее не было, а она появилась во втором выпуске, она как раз идеально подходит. И это логично, что она должна стать победительницей", - отметила Довбенко в проекте "33 вопроса от Люкс ФМ".

Ведущая также добавила, что у нее нет других предположений, а если это окажется неправдой, то она отреагирует так:

"Если она не станет победительницей, я просто удивлюсь, честное слово".

К слову, уже в следующую пятницу, 27 декабря, станет известно имя победительницы 13 сезона романтического реалити "Холостяк". Ветеран войны Александр "Терен" Будько сделает свой выбор и подарит кольцо девушке, с которой видит свое будущее.

Напомним, ранее экс-участница "Холостяка-13" рассказала о проблемах со здоровьем после участия в шоу.

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