Алекс и Катя вместе проводили время после финала шоу.

Главный герой 12 сезона шоу "Холостяк" Алекс Топольский в финале сделал свой выбор - его избранницей стала модель Екатерина Лозовицкая. После завершения проекта они продолжили строить отношения.

На первых снимках заметно, что они очень счастливы вместе. Топольский и Лозовицкая широко улыбаются, целуются, обнимаются. На одном из фото они сидят в самолете с масками на лице. Возможно, они вместе летали на отдых.

"Вот мы и дошли до финала. Это был очень насыщенный и незабываемый для меня период. Участие в шоу подарило мне эмоций на всю жизнь, а самое главное – знакомство с родным мне человеком. Я очень рад, что столько людей следили за нашей историей. И мне хочется продолжать делиться с вами своими мыслями и чувствами", - написал Алекс на своей странице в Instagram.

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Более подробно об их жизни после проекта станет известно 20 января, когда состоится пост-шоу. А пока мы можем немножко подсмотреть за ними в социальных сетях.

Финал шоу "Холостяк-12"

В финале проекта оказались две девушки - Саша Мудрая и Катя Лозовицкая. Накануне принятия решения "холостяк" сказал, что к обеим испытывает чувства, однако абсолютно разные.

С Мудрой он ощущал страсть и желание, а Катя, как ему кажется, больше подходит для создания семьи. В итоге Алекс вручил кольцо Кате, отметив, что хочет с ней быть. Девушка ответила ему взаимностью.

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