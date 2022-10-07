Мужчина опубликовал кадры с фотосессии у себя в профиле.

Герой нового сезона шоу "Холостяк" Александр Топольский показал у себя в профиле неоднозначные фотографии. На них он позирует в обнимку с красоткой-моделью. И это при том, что скоро должен выйти проект с ним в главной роли. Кадры были опубликованы в блоге Топольского.

Так, мужчина позирует на них рядом с моделью. На некоторых фотографиях девушка даже нежно обнимает его.

Видеоролик из подборки фото Топольских подписал кратко: "Когда-то…".

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Больше деталей данной съемки и того, кто эта прекрасная модель, Александр не раскрывал.

Холостяк-12: дата выхода

Новый сезон романтического шоу должен был быть показан еще весной 2022 года, но планы изменило полномасштабное вторжение. Позднее создатели поняли, что они хотят спасать зрителей в такое тяжелое время, показывая им любовь.

"Нашу весну украли, но эта осень, как никогда раньше, будет наполнена жизнью! Этой осенью на телеканале состоится премьера "Холостяка" 12 сезон - самого романтического проекта страны, который погрузит вас в атмосферу настоящей любви и страсти и подарит незабываемые эмоции", - отметили создатели шоу.

Они заявили, что первый эпизод 12-го сезона выйдет 30 сентября, но в этот день за несколько часов до премьеры отменили ее по "производственным причинам". Сейчас судьба проекта неизвестна

Напомним, кто из главных героев шоу "Холостяк" поддерживает Украину и как.

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