Экс-участники разных сезонов не смогли стоять в стороне после 24 февраля. Некоторые вступили в ТрО, другие занимаются волонтерством.

Многие участники разных сезонов шоу "Холостяк" после полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года не смогли оставаться в стороне. Они начали помогать своей стране. Кто-то присоединился к рядам территориальной обороны, а кто-то оказывает информационную поддержку или занимается волонтерством. Детальнее о заслугах каждого читайте в нашем материале.

Макс Чмерковский

Когда началась полномасштабная война, хореограф как раз находился в Польше. Оттуда он отправился в США, но все время активно занимался работой на информационном фронте и освещал событии войны в Украине. Также он занимался и занимается гуманитарной помощью Украине.

Константин Евтушенко

Главный герой четвертого сезона шоу "Холостяк" организовал сбор криптовалюты в обмен на NFT. Средства со сбора направил на гуманитарную помощь украинцам, пострадавшим от войны.

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Также он занимает активную гражданскую позицию, волонтерит, работает на информационном фронте.

Иракли Макацария

Главный герой шестого сезона запустил благотворительный марафон для помощи украинцам. За деньги, которые собрал Макацария, удалось отправить несколько грузовиков с гуманитарной помощью для беженцев, которые сейчас находятся в Польше.

Дмитрий Черкасов

Герой седьмого сезона шоу вступит в ряды территориальной обороны. Свое решение он прокомментировал довольно коротко: "Две жизни одного человека… Неужели такое возможно в 2022?"

Данную подпись он оставил под публикацией с двумя своими фотографиями. На одном снимке он в бассейне, а на другом - в военной форме.

Никита Добрынин

Герой девятого сезона "Холостяка" после начала полномасштабного вторжения пошел добровольцем в территориальную оборону. Первое время он был там.

"Первые самые напряженные полтора месяца были в ТрО. Взял в руки автомат с первого дня, пошел под Киевом на пост. Без колебаний. Ловили ДРГ, караулили поля и леса. Есть что вспомнить", - рассказывал тогда Добрынин.

Когда бои на Киевщине закончились и оккупанты отступили, Никита Добрынин частично вернулся к своей основной деятельности и стал ведущим программы ЖВЛ. Однако сейчас он занимается волонтерством.

"Когда ситуация изменилась и все позиции заняли в большинстве своем полиция и ВСУ, наши изменения распустили. Занялся волонтерством и помогаю армии", - рассказал Никита.

Макс Михайлюк

Это еще один экс-холостяк, который решил защищать свою страну непосредственно на деле. Поэтому после того, как Россия полномасштабно вторглась в Украину, он взял в руки оружие и присоединился к ТрО.

Михаил Заливако

Главный герой 11-го сезона шоу "Холостяк" не указывает свое местоположение, однако активно поддерживает страну в социальных сетях, рассказывая подписчикам правду о зверствах россиян.

Напомним, премьеру нового сезона "Холостяка" снова перенесли. Она была запланирована на 30 сентября. За несколько часов до выхода организаторы сообщили, что переносят первый эпизод по производственным причинам.

Также УНИАН писал о трех громких скандалах с главными героями шоу "Холостяк".

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