Холостяк-10: кто покинул шоу в 10 выпуске и не дошел до финала (фото, видео)

Мамы участниц шоу "Холостяк" раскрыли тайны своих дочерей.

В пятницу, 8 мая, состоялся 10 выпуск романтического украинского шоу "Холостяк". Главный герой проекта Макс познакомился с семьями четырех оставшихся девушек.

Так, холостяку представилась возможность узнать много нового о Кристине, Даше, Вике и Дане. После чего он принял решение, что шоу покидает Кристина.

Как прошел 10 выпуск шоу "Холостяк"

Сначала Макс познакомился с матерями каждой из девушек. Некоторые из них, например, мама Кристины, засыпали парня вопросами.

Затем у холостяка было свидание с Дашей в Кривом Роге, во время которого он научил девушку водить авто. Такую идею Максу подала мама девушки. После знакомства с семьей Даши Макс сказал, что ему даже не хотелось покидать их дом. Закончился вечер пары страстными поцелуями.

Далее у холостяка было свидание с Викой и знакомство с ее семьей в Полтаве. Девушка провела ему экскурсию по городу, а затем пара взяла урок танцев кизомба. В конце знакомства Макс подарил розу маме Виктории. Видно было, что он немного разочарован свиданием с девушкой.

Затем холостяк подарил фотосессию Дане. Пара развлекалась в фотостудии, после чего они провели время с родителями девушки. Закончилось свидание поцелуями.

Свидание с Кристиной прошло в окружении детей, поскольку девушка — аниматор. После чего было знакомство с родителями девушки. Результат свидания — Макс задумался о неискренности Кристины.

Кто из участниц "Холостяка-10" прошел дальше после 10 выпуска

Даша, Вика и Дана на следующей неделе, 15 мая, познакомятся с родителями Макса.

Холостяк 10 - смотреть онлайн 10 выпуск - 8.05.2020

Как сообщал УНИАН, главным героем романтического реалити "Холостяк-10" стал 34-летний пилот, владелец летной школы в США Макс Михайлюк. За его сердце в проекте боролись 25 девушек.