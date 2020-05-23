Победительница шоу "Холостяк-10" очаровала сеть нежным образом (фото)

Многие в комментариях поздравляют Дашу с победой в шоу "Холостяк".

Победительница шоу "Холостяк-10", 23-летняя гимнастка Даша из Кривого Рога прокомментировала финал проекта.

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"Счастье сопутствует смелым", - написала девушка на своей странице в Instagram и опубликовала серию нежных фото.

На опубликованных снимках избранница "холостяка" Макса предстала в роскошном полупрозрачном белом платье с глубоким декольте и вырезом на спине. Даша на фотографиях выглядит шикарно, ей очень идет такой нежный образ.

В комментариях многие поздравляют ее с победой в "Холостяке-10".

Как сообщал УНИАН, 22 мая состоялся финал самого романтического украинского шоу "Холостяк-10". Победительницей проекта стала 23-летняя Даша.

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