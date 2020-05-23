цей матеріал доступний українською

Победительница шоу "Холостяк-10" очаровала сеть нежным образом (фото)

15:43, 23 мая 2020
Звезды
47 0
Даша - победительница проекта "Холостяк-10" / instagram.com/dasha_ulyanovaa

Читайте также"Ух, малышка!": Настя Каменских показалась в тоненьком топе (фото)

"Счастье сопутствует смелым", - написала девушка на своей странице в Instagram и опубликовала серию нежных фото. 

На опубликованных снимках избранница "холостяка" Макса предстала в роскошном полупрозрачном белом платье с глубоким декольте и вырезом на спине. Даша на фотографиях выглядит шикарно, ей очень идет такой нежный образ.

В комментариях многие поздравляют ее с победой в "Холостяке-10".

Даша - победительница проекта "Холостяк-10" / instagram.com/dasha_ulyanovaa

Как сообщал УНИАН, 22 мая состоялся финал самого романтического украинского шоу "Холостяк-10". Победительницей проекта стала 23-летняя Даша.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Холостяк