Победительница шоу "Холостяк-10" очаровала сеть нежным образом (фото)
15:43, 23 мая 2020Звезды
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Многие в комментариях поздравляют Дашу с победой в шоу "Холостяк".
Даша - победительница проекта "Холостяк-10" / instagram.com/dasha_ulyanovaa
Победительница шоу "Холостяк-10", 23-летняя гимнастка Даша из Кривого Рога прокомментировала финал проекта.
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"Счастье сопутствует смелым", - написала девушка на своей странице в Instagram и опубликовала серию нежных фото.
На опубликованных снимках избранница "холостяка" Макса предстала в роскошном полупрозрачном белом платье с глубоким декольте и вырезом на спине. Даша на фотографиях выглядит шикарно, ей очень идет такой нежный образ.
В комментариях многие поздравляют ее с победой в "Холостяке-10".
Даша - победительница проекта "Холостяк-10" / instagram.com/dasha_ulyanovaa
Как сообщал УНИАН, 22 мая состоялся финал самого романтического украинского шоу "Холостяк-10". Победительницей проекта стала 23-летняя Даша.
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