Победительница "Холостяка 10" Даша Ульянова закрутила роман с мужчиной почти вдвое старше себя

Пара познакомилась в компании, и сразу почувствовала взаимную симпатию.

Победительница шоу "Холостяк 10" Даша Ульянова закрутила роман с мужчиной почти вдвое старше себя.

Об этом сама девушка рассказала в YouTube-шоу "Без комплексов".

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Пара познакомилась в компании, и сразу почувствовала взаимную симпатию. Возлюбленному Даши 43 года, и сейчас он находится в разводе. Насчет детей девушка сомневается. "Вроде нет, - сказала Даша. – Мне кайфово в этом чувстве. Я хотела хорошего отношения – я его получаю".

Гимнастка призналась, что ее новый избранник "кайфует", осознавая, что встречается с победительницей "Холостяка". Мужчина забрасывает Дашу дорогими подарками, которые покупает по собственной инициативе. За месяц отношений он подарил возлюбленной босоножки Louis Vuitton и сумку Balenciaga.

"Я не кручу им, но если мне что-то нужно, я об этом говорю", - заявила Даша.

Как сообщал УНИАН, ранее герой "Холостяка 10" Макс Михайлюк показал свою новую девушку.

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