Герой "Холостяка 10" Макс Михайлюк показал свою новую девушку (фото)

Официально влюбленные отношения не комментировали, однако в недавнем интервью Макс поделился, что он действительно общается с украинской моделью Дарьей Хлыстун.

Главный герой проекта "Холостяк-10" Макс Михайлюк недолго находился в одиночестве после разрыва с победительницей шоу Дарьей Ульяновой.

Так, все чаще пилот в своем Instagram стал публиковать фотографии с известной украинской моделью Дарьей Хлыстун. Первой о романе сообщила Дарья. В сторис своего фотоблога она разместила фотографию, на которой нежно обнимает Макса, пишет ТСН.

А позже и Михайлюк запостил совместную фотографию с Дашей в своих сторис. Официально влюбленные отношения не комментировали, однако в недавнем интервью Макс поделился, что он действительно общается с Хлыстун, поэтому "теперь он не совсем одинок".

О новой избраннице "Холостяка" известно, что она та самая первая украинская модель, которая должна была принять участие в грандиозном шоу Victoria's Secret, которое должно было состояться в Шанхае. Однако вдруг выяснилось, что украинской красавице без всякого объяснения отказали в визе. Такая же судьба постигла еще трех моделей из России.

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