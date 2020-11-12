По ее словам, один из участников смог вызвать у неё «бабочки в животе».

Украинская актриса Ксения Мишина призналась, что от одного из участников она почувствовала пресловутые «бабочки в животе».

Об этом сообщает Караван историй.

Читайте также"Холостячка" 2 выпуск: кто покинул шоу (фото)

«У меня есть фавориты на проекте. Но каждый раз мужчина раскрывается с новой стороны. И иногда, идя на свидание, я думаю: «Хм, что-то не то». И тут вдруг случается такое невероятное свидание и мужчина так раскрывается перед мной и показывает себя с такой стороны, что я очаровываюсь», — говорит Ксения.

Также она добавила, что сейчас симпатии не стабильны. Но вскоре все станет более понятно. По ее словам, один из участников смог вызвать у неё «бабочки в животе».

Кто именно этот участник Ксения не сказала. А вот фанаты убеждены, что это юморист Александр Эллерт.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич