Украинская актриса Ксения Мишина призналась, что от одного из участников она почувствовала пресловутые «бабочки в животе».
Об этом сообщает Караван историй.
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«У меня есть фавориты на проекте. Но каждый раз мужчина раскрывается с новой стороны. И иногда, идя на свидание, я думаю: «Хм, что-то не то». И тут вдруг случается такое невероятное свидание и мужчина так раскрывается перед мной и показывает себя с такой стороны, что я очаровываюсь», — говорит Ксения.
Также она добавила, что сейчас симпатии не стабильны. Но вскоре все станет более понятно. По ее словам, один из участников смог вызвать у неё «бабочки в животе».
Кто именно этот участник Ксения не сказала. А вот фанаты убеждены, что это юморист Александр Эллерт.
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