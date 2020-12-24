Актриса призналась, что даже прибегла к жесткой диете.

Видео: с 1:50

Украинская актриса и "холостячка" Ксения Мишина когда-то за беременность набрала 30 килограммов.

В программе "Зірковий шлях" звезда рассказала, как ей удалось сбросить лишний вес.

Читайте такжеВдохновляемся: названы экстремально похудевшие в 2020 году звезды"Единственное в той ситуации, что вернуло меня в мой вес, — это бег. Минимум я бегала 40 минут, а максимум даже час или один час и двадцать минут", - поделилась Мишина.

Актриса призналась, что даже прибегла к жесткой диете.

"Я помню, что я вычитала где-то диету 200 граммов риса и грейпфрутовый фреш. На третий день я просто свалилась. Я поняла, что такое нельзя делать со своим организмом. Я убрала мучное... Я поняла, что правильное питание, здоровый образ жизни и сон помогают", - рассказала Ксения.

Кто такая Ксения Мишина

Мишина — известная украинская актриса. Популярность ей принесли многочисленные роли в кино, в частности, в сериале "Крепостная".

Кроме того, Ксения - победительница третьего сезона "Танцев со звездами". Его партнером был Евгений Кот.

А недавно отгремел финал шоу "Холостячка", на котором Ксения Мишина искала свою вторую половинку.

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Автор: Ольга Робейко