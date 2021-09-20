Маричка Падалко призналась, что очень любит деток.

Украинская телеведущая Маричка Падалко рассказала, планирует ли еще рожать детей и ждать ли ее поклонникам радостную новость о пополнении в ее семье.

В программе "Светская жизнь" Маричка сказала ведущей Кате Осадчей, что очень любит детей. Особенно ей хочется взять на ручки всех деток, которых приводят на работу коллеги. Также телезвезда 1+1 говорит, что скучает по маленьким деткам, но сама пока не готова решиться на еще одного ребенка.

"Я хочу на ручки взять всех детей, которых приводят в ньюзрум коллеги. Но я понимаю, что, наверное, я уже все", - поделилась Маричка.

Кто такая Маричка Падалко

Читайте такжеКатя Осадчая показала трогательное фото с мужем и засветила лицо младшего сынаСначала она работала ведущей спортивных новостей "Проспорт". С 2006 года - ведущая ТСН. Вместе с Юрием Горбуновым вела воскресную утреннюю программу "Завтрак +", которая была в эфире в 2006-2008 годах.

В 2009-2010 годах была ведущей утреннего шоу "Завтрак с 1+1". Позже вела рубрику "Мамин дневник" в этой программе. Вместе с Егором Гордеевым вела выпуски ТСН в рамках утреннего шоу "Завтрак с 1+1". Также вела программу "Маричкин кинозал", где рассказывала малышам о мультфильмах.

В 2009 году участвовала в танцевальном шоу "Танцую для тебя". На данный момент - одна из постоянных ведущих ТСН и специальный корреспондент.

Также Маричка замужем за Егором Соболевым и имеет троих детей - Михаила, Марию и Екатерину.

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Автор: Диана Могилевич