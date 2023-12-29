Артисты, как и большинство украинцев, прятались в укрытиях и на паркингах.

Российские оккупанты 29 декабря нанесли массированный удар по городам Украины. Украинские звезды отреагировали на кровавую атаку РФ и поделились своими реакциями на новую ракетную атаку.

Леся Никитюк

Известная украинская ведущая и блогер Леся Никитюк во время массированного ракетного удара находилась в "укрытии". Она опубликовала фото, на котором видно на полу подушку и одеяло, а рядом ее верный пушистый друг.

"А я вам говорю, что выгребем! Держитесь, мои дорогие люди, не забываем поддерживать наших ВСУ! Слава Украине!" - написала звезда.

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Монатик

Супруга популярного певца Монатика вместе с детьми пряталась от российских ракет на паркинге.

"Спасибо нашим невероятным силам ПВО. Самые искренние соболезнования семьям погибших и пострадавших... сколько горя... Господи, ну когда этому придет конец! Молимся за мир в Украине. Слава Украине", – написала Ирина.

Также она оставила краткую запись: "Хочу, чтобы все они исчезли".

Оля Цибульская

Украинская певица находится во Львове. Артистка показала, как вместе с сыном спустилась в бомбоубежище.

"Страшная ночь. Снова прилеты по нашим городам, нашим населенным пунктам. Я вышла из поезда, а начальник поезда подарила мне целый пакет чая, поздравила с Новым годом. Я растрогалась до слез, как рядом жизнь и смерть ходят с нами. Берегите себя", – написала Цыбульская.

Надя Дорофеева

Любима украинцев всех возрастов лаконично отреагировала на атаку России. Она опубликовала в сторис фото российских ударов и написала: "Вот это утро. Держимся".

Алексеев

Артист также не оказался в стороне и эмоционально отреагировал на удары по городам Украины.

"Лицей, роддом, жилы дома, ТЦ… Неполный список целей сегодняшней массированной террористической атаки со стороны кривоватых и умалишенных русских военных преступников по всей территории Украины! В канун Нового года всему миру снова напомнили, как выглядит подлинное зло. Вершат его настоящие энтузиасты своего дела, получающие удовольствие от этого процесса. Человеческие страдания подпитывают их садистскую сущность. В телеграмм-каналах позитивные смайлы под новостями о попаданиях в жилые дома от патриотично настроенных граждан, изнемогающих от недуга под названием – пропаганда. Все эти нелюди сегодня счастливы, им символично преподнесли большой подарок под новогоднюю елку. Будут с пеной у рта наслаждаться праздничным телешоу и утопать в своем величии и победобессии", - написал гневный пост певец.

Атака России на Украину 29 декабря 2023 - реакция других звезд

Украинская певица Наталья Могилевская поделилась, что во время массированного удара России по Киеву сегодня, 29 декабря, видела жуткое зрелище. Она рассказала, что у нее "на глазах взорвалось что-то большое", и обломки упали на ее берег.

Такж отреагировал и украинский хореограф Влад Яма, который с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину выехал в США и находится в городе Майами. 29 декабря около 8:00 он выложил циничный пост. Так, на странице Ямы появилось видео, на котором заснята горящая свеча, и подписал его коротко - "друзья, со мной все норм)".

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