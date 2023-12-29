Известный блогер назвал хореографа животным и пожелал ему "гнить в яме".

Украинский хореограф Влад Яма, который с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину выехал в США и находится в городе Майами, в пятницу, 29 декабря, примерно в 8 утра по киевскому времени выложил циничный пост.

Артист в Instagram опубликовал видео, на котором заснята горящая свеча, и подписал его коротко - "друзья, со мной все норм)". Блогер Богдан Беспалов в Telegram жестко "проехался" по хореографу.

"Это же какой надо быть мраз*т*й... Влад Яма из Майами пишет, что у него все ок со смайлами в то время, когда в стране такой п*здец сегодня. Желаю тебе гнить в яме, животное!" - говорится в сообщении Беспалова.

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Стоит отметить, что между Киевом и Майами разница во времени составляет семь часов. По состоянию на сейчас в столице Украины 12:33, а в американском городе - 05:33.

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Противники в ночь на 29 декабря ударили по украинской земле дронами-камикадзе и различными ракетами.

В результате вражеской атаки повреждены разные гражданские объекты и машины, в ряде городов погибли люди. По сведениям Министерства внутренних дел, общее число жертв составляет 12 человек, а еще 76 - ранены.

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