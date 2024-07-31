Артистка поделилась собственными взглядами на бюджет в отношениях.

Известная украинская певица Анна Тринчер заговорила о финансах в паре. Артистка откровенно рассказала, сколько должен зарабатывать ее будущий бойфренд, чтобы она чувствовала себя комфортно.

Исполнительница подчеркнула, что в отношениях ни мужчина, ни женщина ничего не должны друг другу. Ни одна из сторон, по словам Анны, не должна обеспечивать полностью партнера.

"Я считаю, что никто никому ничего не должен. Если мы говорим, что мужчина должен столько-то зарабатывать, чтобы быть со мной, тогда что должна ему я, чтобы быть с ним? Мне не хочется ничего ему быть виноватой", - подчеркнула звезда.

Тринчер не назвала конкретную сумму, которую, по ее мнению, должен зарабатывать потенциальный возлюбленный. Однако певица отметила, что для нее важно, чтобы мужчина зарабатывал или так же как она, или больше. Сейчас, как признается Анна ей не нужно, чтобы ее обеспечивали, но содержать мужчину она также не хочет.

Как известно, исполнительница была в браке с блогером Александром Волошиным. Пара разошлась в конце 2023 года. После отношений с ним Тринчер говорит, что стала более прагматичной.

"Я хочу, чтобы он зарабатывал больше меня или столько, сколько я. И неважно, сколько из этого он будет тратить на меня. Мне хочется внутреннего комфорта. Тут вопрос не в том, насколько я ох**вшая, что у меня какие-то там запросы, а в том, что я привыкла к определенному уровню жизни, на который я собственными руками зарабатываю. Мне важно, чтобы мы удерживали (этот уровень жизни - УНИАН)", - объяснила знаменитость.

Напомним, ранее Анна Тринчер со своим бывшим довела сеть до слез. Они записали совместное видео.

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