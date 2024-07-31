Анна Тринчер со своим бывшим довела сеть до слез: 'Ты для меня родная душа'

Они записали совместное видео.

Певица Анна Тринчер вместе со своим экс-возлюбленным Богданом Осадчуком, с которым снималась в популярном молодежном сериале "Школа", записала совместное видео.

Они снялись в парке, сидя на стульчиках спинами друг к другу. Экс-пара прочла стихотворение Василия Симоненко об отношениях с бывшим партнером после расставания.

"Остаться с бывшим в хороших отношениях - настоящее искусство. Но наша история о другом. Я знаю, что всегда могу обратиться к тебе, как в приют. Сколько бы лет ни прошло, ты для меня родная душа", - подписала ролик Тринчер.

Стоит отметить, что возможность комментировать видео Тринчер убрала. При этом заметно, что ее поклонников этот ролик тронул до глубины души. Почти за сутки их стихотворение с Осадчуком набрало почти 90 тысяч лайков.

Напомним, после расставания с Богданом Осадчуком Тринчер долгое время была одна. Позже она вышла замуж за Александра Волошина, однако в 2024 году стало известно об их расставании. Блогер пытался вернуть отношения с Анной, но она не захотела дважды входить в одну и ту же реку.

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