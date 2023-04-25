Артист больше не хочет соревноваться за победу в конкурсе.

Украинский певец Андрей Данилко, который в образе Верки Сердючки в 2007 году представлял нашу страну на "Евровидении", рассказал, может ли он снова принять участие в песенном конкурсе. Как оказалось, еще раз на эту историю он не согласится.

По словам Данилко, ему говорили попробовать принять участие в "Евровидении" во второй раз. Однако он это даже не хочет обсуждать. Певец признает, что этот конкурс отбирает немало сил.

"Мне говорили, попробовать второй раз (пойти на "Евровидение" - УНИАН). Вот хоть пристрелите меня! Никогда в жизни. Это очень эмоционально изнурительная история. Ты попадаешь под такое давление. Здесь тебя любят, здесь тебя ненавидят, здесь проклинают", - сообщил Данилко в комментарии для УНИАН.

Певец вспомнил, как в 2007 году разгорелся огромный скандал из-за его песни Dancing Lasha Tumbai. Россиянам показалось, что в ней Сердючка говорит "гудбай" именно их стране, из-за чего началось немало споров.

"Моя личная война, она началась с 2007. У всех с 2014 года. А у меня с 2007 года", - добавил Данилко.

Верка Сердючка на "Евровидении" - что известно

Андрей Данилко участвовал в "Евровидении" в 2007 году. Он выступил в образе Верки Сердючки с песней Dancing Lasha Tumbai. Артист стал сенсацией песенного шоу. Видео с выступлением Сердючки собрало на YouTube более 45 миллионов просмотров.

Песня принесла Данилко 2 место. Кроме этого, Верка Сердючка получила почетный титул "Мисс Евровидение-2007". После этого Данилко несколько раз участвовал в песенном конкурсе в качестве приглашенного гостя.

Напомним, ранее Данилко оценил шансы TVORCHI на "Евровидении". Он отметил, что не является поклонником такой музыки, однако желает музыкантам успехов.

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