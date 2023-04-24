Впрочем, певцу понравился номер и выступление группы.

Украинский певец Андрей Данилко поделился своими мыслями относительно нынешнего Евровидения и рассказал, что он думает о грядущем выступлении группы TVORCHI, которые будут представлять Украину. Как оказалось, музыкант уже давно не берется делать прогнозы. Главное, считает он, совсем другое.

"После Евровидения нашего я совсем перестал делать какие-то прогнозы. Когда я сидел в Нацотборе, я еще тогда делал какие-то прогнозы и мог их сделать", - рассказал Данилко в комментарии УНИАН.

Впрочем, он видел выступления TVORCHI. Ему понравился номер артистов. Поэтому Данилко искренне желает им успехов на песенном конкурсе.

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"Я не фанат такой музыки, однако это очень субъективно. Я очень желаю им удачи. Я всем нашим желаю удачи", - отметил певец.

По словам Данилко, главной целью участники Евровидения должны выбирать не победу. Музыкантам следует думать о хорошем выступлении, чтобы достойно себя показать на мировой арене.

"Тысячу раз об этом говорил. Не надо думать о каких-то местах. Нужно хорошо показать, нужно хорошо выступить, чтобы все было достойно. Все", - отметил Данилко.

Также певец рассказал, есть ли у него фаворит нынешнего Евровидения. По словам Данилко, в последнее время он был очень занят, поэтому не сильно изучал выступления артистов. Впрочем, уже скоро он планирует все наверстать.

Напомним, ранее стало известно, что выступление TVORCHI на Евровидении будет стоить 3 миллиона гривень. На фоне этого в сети уже начали обсуждать стоимость выступления и выяснили, кто будет получать деньги.

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