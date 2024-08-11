Из-за отказа актера картина оказалась на грани отмены.

Знаменитый американский актер Хоакин Феникс, сыгравший роли в фильмах "Джокер", "Джокер-2" и "Гладиаор", за 5 дней до начала съемок нового кинопроекта отказался принимать в нем участие. Из-за решения 49-летней звезды Голливуда лента оказалась на грани срыва.

Как пишет Dead Line, планировалось, что обладатель премий "Оскар" и "Грэмми" сыграет главную роль в картине о геях. Режиссером фильма выступил Тодд Гейнс. Однако журналисты сообщают, что артист внезапно отказался от съемок, потому что он "испугался".

"Производство мертво, а не приостановлено, поскольку нет планов проводить новый кастинг на роль, которая предназначалась лауреату "Оскара". Членам съемочной группы на съемочной площадке в Мексике необходимо выплатить деньги", - отметили в издании.

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Отказ Феникса от роли стал ударом для продюсеров. Дело в том, что просто так заменить артиста на другого актера невозможно, потому что фильм уже был представлен дистрибьюторам с Хоакином в главной роли. Именно участие звезды "Джокера" в ленте поспособствовало ее продажам.

Издание Newsweek добавляет, что многие поклонники фильма расстроены уходом Феникса, поскольку именно он был тем, кто создал идею проекта. Съемочная группа уже была собрана в Халиско, Мексика, когда Феникс позвонил из Лос-Анджелеса и сказал, что не будет продолжать работу. Продюсеры, члены съемочной группы и другие, вовлеченные в работу над фильмом, до сих пор не получили компенсации за свою работу.

Выяснилось, что Феникс даже помогал создавать сценарий к фильму и знал все детали, которые будут изображены в картине. По сюжету в ленте рассказывается о двух влюбленных мужчинах, одного из которых должен был сыграть Хоакин. События происходят в 1930-х годах. Главные герои бегут из США и Мексики.

Причина отказа актера неизвестна. Продюсеры ленты Кристин Вашон и Пэм Коффлер скрывают все подробности, повлиявшие на решение Феникса. Однако ходили слухи, что по сценарию в фильме было немало откровенных романтических сцен, а также к отказу актера могла побудить сама тема фильма о мужчинах нетрадиционной ориентации.

Напомним, ранее стало известно, что в новом фильме Ари Астера сыграют Хоакин Феникс, Эмма Стоун и еще куча топ-звезд.

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