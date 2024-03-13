Фильм "Эддингтон" будет снят в жанре нео-вестерн.

Культовая независимая кинокомпания A24 официально объявила актерский состав следующего фильма режиссера-визионера Ари Астера, известного по фильмам "Реинкарнация", "Солнцестояние" и "Все страхи Бо".

В частности, в картине под названием "Эддингтон" (Eddington) сыграют Хоакин Феникс ("Джокер", "Все страхи Бо"), Эмма Стоун ("Бедные-несчастные", "Ла-Ла Ленд"), Педро Паскаль (сериалы "Мандалорец", "Последние из нас"), Остин Батлер ("Элвис", "Дюна: Часть вторая"), Люк Граймс ("Пятьдесят оттенков серого", сериал "Йеллоустон"), Дейдра О’Коннелл ("Город ангелов", сериал "Сорвиголова"), Майкл Уорд (сериал "Главарь") и Клифтон Коллинз мл. ("Однажды в... Голливуде", сериал "Мир Дикого запада"), сообщила кинокомпания в своих соцсетях.

На данный момент детали сюжета картины держутся в секрете, однако по сообщениям западных профильных СМИ, в том числе Variety, фильм будет снят в жанре "нео-вестерн", а его события будут развиваться в маленьком городке Нью-Мексико вокруг шерифа с более высокими устремлениями.

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В основу сюжета ляжет сценарий, который Астер написал еще до начала работы над своим дебютным полнометражным фильмом "Реинкарнация" 2018 года. Уже после выхода фильма "Все страхи Бо" в 2023 году режиссер заявил, что вернется к работе над фильмом в жанре вестерн, однако перенесет его события во времена пандемии коронавируса.

Дата выхода фильма пока неизвестна.

Как сообщал УНИАН, ранее стриминговый сервис Netflix объявил, что главные роли в предстоящей адаптации романа английской писательницы Мэри Шелли "Франкенштейн, или Современный Прометей" от режиссера Гильермо дель Торо получили Джейкоб Элорди, Оскар Айзек, Кристоф Вальц, Миа Гот и Феликс Каммерер.

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