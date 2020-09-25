Американская звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян" 36-летняя Хлои Кардашьян в очередной раз изменила цвет волос. Теперь он близок к ее натуральному оттенку.
Экспериментами инста-дива поделилась на странице своего Instagram.
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Новый цвет настолько изменил ее внешность, что некоторые фанаты не сразу узнали блогершу. Многие думали, что это старшая сестра семейства - Кортни.
Нашлись и хейтеры, которые обвинили Хлои в подражании образу и стилю сестры, но блогерша отреагировала с иронией.
Вау! Какой комплимент! - прокомментировала она.
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