Новый цвет настолько изменил ее внешность, что некоторые фанаты не сразу узнали блогершу. Многие думали, что это старшая сестра семейства - Кортни.

Американская звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян" 36-летняя Хлои Кардашьян в очередной раз изменила цвет волос. Теперь он близок к ее натуральному оттенку.

Экспериментами инста-дива поделилась на странице своего Instagram.

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Новый цвет настолько изменил ее внешность, что некоторые фанаты не сразу узнали блогершу. Многие думали, что это старшая сестра семейства - Кортни.

Нашлись и хейтеры, которые обвинили Хлои в подражании образу и стилю сестры, но блогерша отреагировала с иронией.

Вау! Какой комплимент! - прокомментировала она.

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Автор: Наталия Печиборщ