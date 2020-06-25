Хлое Кардашьян устроила горячую фотосессию

Участница реалити "Семейство Кардашьян" возбудила фанатов новыми фото.

35-летняя Хлое Кардашьян устроила пикантную фотосессию в купальнике. Девушка опубликовала в Instagram горячие фотографии.

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На кадрах Хлое позирует в черном сдельном купальнике, которій элегантно подчеркивает ее талию. Руки девушка держит у виска и также она закрыла глаза, что придало большей сексуальности фото.

"Плавать сейчас", - подписала фото Хлое.

Подписчики девушки пришли в восторг от такой фотографии и не смогли сдержать своих эмоций.

"Вау", "Ты богиня! Люблю тебя", "Королева", - написали подписчики.

Как сообщал УНИАН, ранее Кардашьян показала домашнее фото с племянником.

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