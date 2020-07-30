Херд выступила с эмоциональной речью под залом суда: однако люди поддержали Деппа

В целом судебный процесс длился три недели. За это время бывшие супруги вылили немало грязи друг на друга.

Адвокат Джонни Деппа на последнем судебном заседании между актером и британским изданием The Sun, заявил, что звезде важно очистить свое имя от обвинений в насилии, поскольку из-за этого пострадала его репутация.

Эмбер Херд в своих показаниях заверила, что в течение трех лет совместной жизни была жертвой домашнего насилия. Под залом суда она выступила с эмоциональной речью, сообщает The Daily Mail.

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"Было невероятно больно снова переживать период разрыва моих отношений, ставить под сомнение свои мотивы и правду, а также рассказывать в суде и транслировать всему миру наиболее травмирующие подробности моей жизни с Джонни. Я придерживаюсь своих показаний в суде и верю в британское правосудие", – сказала Херд.

Однако СМИ сообщили, что речь не восприняли, однако люди выразили свою поддержку Деппу.

В целом судебный процесс длился три недели. За это время бывшие супруги вылили немало грязи друг на друга. В частности, Джонни Депп рассказал о причинах развода с Эмбер Херд.

Актер уверял, что Херд постоянно унижала его, прибегала к насилию, била актера в лицо и даже швыряла в него бутылки от алкоголя.

Как сообщал ранее УНИАН, на суде Депп заявил, что во время знакомства Херд сказала, что обожает его фильмы, а потом выяснилось, что она не видела ни одного из них.

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