Стало жарко: соблазнительная Хайди Клум сделала селфи без белья (фото)

Немецкая супермодель не стесняется позировать нагишом.

Бывшая немецкая супермодель Хайди Клум в очередной раз показала публике интимные фото.

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Снимки знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото Хайди позирует совершенно голой, лишь тоненькое ожерелье украшает ее шею.

Отметим, что супермодель не раз выставляла столь интимные снимки в Сеть. 46-летняя Хайди Клум часто позирует полуобнаженной и делится этими снимками с подписчиками.

Как сообщал УНИАН, ранее Хайди Клум показала фото в постели с молодым мужем Томом Каулитцем.

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