Стало жарко: соблазнительная Хайди Клум сделала селфи без белья (фото)
18:21, 28 мая 2020Звезды
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Немецкая супермодель не стесняется позировать нагишом.
Хайди Клум / фото Instagram Хайди Клум
Бывшая немецкая супермодель Хайди Клум в очередной раз показала публике интимные фото.
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Снимки знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.
На фото Хайди позирует совершенно голой, лишь тоненькое ожерелье украшает ее шею.
Отметим, что супермодель не раз выставляла столь интимные снимки в Сеть. 46-летняя Хайди Клум часто позирует полуобнаженной и делится этими снимками с подписчиками.
Хайди Клум / фото Instagram Хайди Клум
Как сообщал УНИАН, ранее Хайди Клум показала фото в постели с молодым мужем Томом Каулитцем.
Хайди Клум топлес / фото Instagram Хайди Клум
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