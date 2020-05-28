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Стало жарко: соблазнительная Хайди Клум сделала селфи без белья (фото)

18:21, 28 мая 2020
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Хайди Клум / фото Instagram Хайди Клум

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Снимки знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото Хайди позирует совершенно голой, лишь тоненькое ожерелье украшает ее шею.

Отметим, что супермодель не раз выставляла столь интимные снимки в Сеть. 46-летняя Хайди Клум часто позирует полуобнаженной и делится этими снимками с подписчиками.

Хайди Клум / фото Instagram Хайди Клум

Как сообщал УНИАН, ранее Хайди Клум показала фото в постели с молодым мужем Томом Каулитцем.

Хайди Клум топлес / фото Instagram Хайди Клум

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Теги: #фото