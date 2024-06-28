Музыкант убежден, что работа певцов важнее в тылу.

Известный музыкант, солист группы "Друга ріка" Валерий Харчишин заявил, что поддерживает предоставление артистам отсрочки от мобилизации. Исполнитель объяснил свое видение и ответил, может ли быть мобилизован.

Артист говорит, что музыкантов не стоит отправлять на передовую, в частности, из-за их некомпетентности на поле боя. Они могут погибнуть из-за недостатка навыков. Валерий убежден, что исполнители значительно эффективнее в тылу и должны помогать на "своем фронте".

"На своем фронте они могли бы заработать на 35 дронов или на 350, или на 3 000, которые уничтожили бы 10 россиян, это было бы это гораздо эффективнее. Тупо когда мы сажаем доктора наук, например, который мог бы нам обогатить уран, а мы ему дали метлу и сказали: "Ты здесь подметай". Ну а какую-то доярку послали и поставили командиром роты", - отметил певец.

При этом, по мнению Харчишина, в начале полномасштабного вторжения нужно было мобилизовать всех. Если бы тогда объявили призыв, то были бы привлечены все отрасли и все бы работали на фронт. Каждый украинец был бы готов, что его вот-вот "позовут", добавляет Валерий.

Также знаменитость поделился, что по состоянию здоровья он сам не может пойти служить. Как известно, сын исполнителя Дмитрий находится в рядах ВСУ и защищает Украину.

"Я могу делать одно хорошо - это убегать, например, или ехать как камикадзе на машине со взрывчаткой, но в последний путь. Вот это я могу делать. Стрелять - ну такое себе. Я недавно попробовал: из десяти там три-четыре (попадания - УНИАН), по-моему, или пять-шесть. Смотря из какого оружия и с какого расстояния. Копать - ну куда? Ну долго не покопаешься. Кроме того, я списан. У меня есть пару органов, которые мне позволяют еще жить и что-то делать на сцене", - указал Харчишин.

Напомним, ранее Валерий Харчишин рассказал о своем первом неизвестном браке и экс-жене.

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