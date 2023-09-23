Певец гордится старшим сыном, который до этого был против оружия и никогда не хотел воевать.

Фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин рассказал, что его старший сын Иван пошел защищать Украину в первый день полномасштабной войны. Артист вспомнил свой разговор с наследником.

"Старший сын мой на севере. Он в Вооруженных Силах, с первого дня (полномасштабной войны РФ против Украины - УНИАН). Я ему не могу запретить, он уже взрослый. я ему объяснил: "Я не имею права тебе запрещать, хотя ты мой сын, мой ребенок, но если ты решил - уйдешь" - рассказал Харчишин в интервью на YouTube-канале "Кар'єрист".

Артист говорил, что сыну нужно думать не только о себе, но и о безопасности своих братьев. Впрочем, старший наследник был настроен решительно. В первый день полномасштабного вторжения он пошел в военкомат на Житомирщине.

"Вышел, пошел и записался. Вечером у него уже был автомат... Я еще сдуру достал отцовское ружье, начал разбирать, хаотично показывать, как оно собирается-разбирается. Потому что он вообще против оружия, он агностик-пацифист, он философский факультет закончил", - пояснил певец.

Харчишин признался, что отпускал сына на войну с тяжелыми мыслями. Он не понимал, как Иван может стать воином. Даже в детстве парень не играл в "стрелялки", пояснил музыкант.

"Я просто думаю: "Какой ты воин, куда ты идешь, для чего?". Тем более он был против вообще войны...Мы видимся, это уже выходит ко мне мужчина, реально мужчина. А я гражданский", - добавил Харчишин.

Напомним, ранее музыкант издал печальный прогноз по войне. Харчишин считает, что она может длиться долго.

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