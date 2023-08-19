Артисты говорили о русскоязычных песнях.

Украинский певец Валерий Харчишин вспомнил, как встретился с артистом Дмитрием Монатиком в отеле в Польше. Это произошло уже во время полномасштабной войны РФ против Украины.

"У меня была встреча с Монатиком в Польше интересная. Когда я вышел из лифта одного из отелей Варшавы, к нам подошел парень бородатый, я его не узнал, ну я никогда с ним не общался. Он начал говорить, заговорил первым. И там слово за слово, мы дошли до того, что он тоже выступает, я понимаю что это Монатик", - пояснил Харчишин в подкасте "Король твого міста".

Артист начал разговаривать с Монатиком. Харчишин обсуждал с коллегой концерты за рубежом, он отмечал, что в некоторых странах собирать деньги для ВСУ довольно трудно.

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"И он говорит: "Чего? А у нас было там, в определенных странах, очень классно". А я говорю: "Я понимаю, потому что эти страны они перенасыщены ватой русскоязычной, которая несмотря на то, что живет в Евросоюзе, все равно молится на Путина, и к сожалению ты был частью той культуры, ты пел на русском языке и ты к ним пришел домой, поэтому они пришли на твой концерт". А нас там знала, какая-то маленькая часть украинцев и локально. А он такой: "Да нет, почему? У нас программа украиноязычная, мы поем на украинском языке, мы поем украинский репертуар". Я говорю: "Подожди, Ну сейчас, может быть, да, я в это верю, молодец. Но ты стал популярным благодаря именно этим песням, на русском языке, а не благодаря украиноязычным, поэтому тебя воспринимают, как часть российского информационного пространства", - вспомнил Харчишин.

Артист отметил, что не знает, с какой программой сейчас выступает Монатик. Впрочем, Харчишин не стал бы его осуждать, даже если бы он пел на русском языке.

"Если он сейчас уехал петь свои русскоязычные песни, будучи украинцем, но частью русской культуры, и собирает на Вооруженные Силы Украины, то это окей, пусть собирает. Потому что это необходимо. Если он и в дальнейшем будет создавать эти русскоязычные песни, то пусть определяется, где ему лучше жить", - добавил артист.

Напомним, недавно Монатик заявил, что не ненавидит всех россиян. Он объяснил это тем, что хочет "тратить на это ресурс".

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