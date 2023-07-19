Певец отметил, что больше всего ненавидит власть РФ.

Украинский певец Дима Монатик высказался относительно ненависти к россиянам. Он заявил, что не может презирать всех представителей страны-агрессора. По мнению артиста, на это у него не хватит ненависти.

"У меня есть ненависть к власти, которая все это делает, которая запудривает мозг, которая туманит мысли, которая закрывает правду. Знаешь, есть ядро, откуда все растет. И прям ненависть к каждому россиянину... Этой ненависти не хватит, нужно на чем-то сконцентрироваться", - пояснил Монатик в интервью славе Демину.

По словам певца, ненависть отнимает много сил. Поэтому он хочет тратить их на другое. Монатик считает, что лучше сконцентрироваться на Украине и любви к ней.

"На ненависть не хочется тратить силы и ресурс, в Россию. А хочется тратить ресурс и силы на любовь к Украине и украинцам", - рассказал артист.

Также Монатик поделился мыслями относительно того, смогли ли украинцы доказать, что у них нет "комплекса неполноценности". По мнению певца, весь мир восхищается нашей страной, а потому сейчас мы можем "закрепить" эту мысль навсегда.

"Весь мир сегодня знает об Украине, весь мир сегодня слышит о нашей силе. И в наших силах сделать так, чтобы это стало базовой мыслью о нашей стране, что Украина - это сила, Украина - это свобода, Украина - это свободные мысли, Украина - это единство, Украина - это современность", - добавил Монатик.

Напомним, ранее Монатик прокомментировал поведение Потапа. Он отметил, что рэпер когда-нибудь может ответить и объяснить, почему он так поступает во время полномасштабной войны.

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