Девушка воплотила свою мечту в жизнь.

Мечта воплотилась в реальность. 31-летняя бразильская актриса Карла Диас, исполнившая роль Хадижи в популярном телесериале "Клон", выходит замуж.

Карла сыграла в сериале роль дочери Жади и Саида. Тогда она мечтала о роскошной жизни и муже-богаче, который будет осыпать ее золотом. И кто бы мог подумать, что актриса воплотит эту мечту сейчас.

В СМИ распространяется информация о том, что Диас согласилась выйти замуж за депутата-красавчика Фелипе Бекари, который к тому же является зоозащитником.

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Вместе они выглядят очень счастливыми. Они невероятно красивая пара.

Кто такая Карла Диас

Карла Диас - бразильская актриса и модель. Ее карьера на телевидение началась в 1994 году, но всемирную популярность она обрела в 2001, когда сыграла роль Хадижи в "Клоне".

2002 год становится для Карлы "премиальным", она получает 6 различных наград, 5 из которых - это премии "Лучшая молодая актриса".

Также она снималась в таких сериалах как "Любовь витает в воздухе", "Семейные узы", "Дом семи женщин".

Напомним, ранее в сети показали, как в реальной жизни одевается Нигяр из "Великолепного века".

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