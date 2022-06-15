Хореограф восхитилась поступком Веры Брежневой.

Украинский хореограф и победительница "Танцев со звездами" Илона Гвоздева считает Веру Брежневу невероятно смелой певицей. Восхищает ее то, что экс-виагрянка отказалась от блестящей карьеры в РФ, озвучив свою антивоенную позицию и начав волонтерить. Свое мнение Илона высказала в интервью со Славой Деминым.

Гвоздева отметила, что следит за Верой Брежневой в социальных сетях.

"Я считаю, что это очень большая смелость - забить на свою карьеру в России, тем более, я думаю, у них там были совсем другие гонорары и вообще статус, и слава, и подобное. Считаю это большой смелостью тех артистов, которые проявили свою гражданскую позицию, четко сказав, не побоявшись вот этих всех последствий. Это смело. За это можно уважать", - сказала Илона Гвоздева.

Напомним, Илона Гвоздева назвала Баскова "пид*расом". Хореограф гневно высказалась в адрес российского артиста из-за его позиции.

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