Украинская хореограф гневно высказалась в адрес российского артиста из-за его позиции.

Украинская танцовщица Илона Гвоздева дала интервью Славе Демину, где высказала свое отношение к путинисту Баскову. Слава спросил Илону о фразе, которую она хотела бы сказать лично Баскову, оказавшись перед ним.

"Пид*рас", - сказала Гвоздева и сменила тему.

Отметим, исполнитель "Шарманки" Николай Басков публично поддержал войну, которую Путин развязал в Украине. После этого украинский суд разрешил задержать российского певца в качестве подозреваемого и избрать ему меру пресечения.

После этого заочно арестованный Басков пригрозил генпрокурору Венедиктовой трибуналом за "поддержку биологического оружия".

Также УНИАН писал, что телеведущая Маша Ефросинина унизила Баскова за ложь о войне в Украине.

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