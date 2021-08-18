Фанаты в восторге от новых фото знаменитости.

Популярная в мире супермодель Белла Хадид, которую еще признавали самой красивой женщиной, снялась в бикини от бренда своей коллеги Эмили Ратаковски Inamorata Woman.

Фото опубликованы в Instagram-аккаунте бренда.

На снимках Хадид позирует в раздельном бежево-коричневом купальнике, который едва прикрывает ее грудь. На одном из фото модель лежит на диване.

"Этот купальник идеально на тебе смотрится", "Волшебная", "Горячая красотка", "Я хочу быть похожей на тебя", "Ты очень милая", "Шикарная фигура", – отреагировали поклонники в комментариях к фото.

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Автор: Катерина Шварц