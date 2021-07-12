Модель прошлась по красной дорожке в платье с интересной деталью.

Американская супермодель Белла Хадид появилась на Каннском кинофестивале в платье с интересной деталью.

24-летняя звезда прошлась на красной дорожке в черном платье длины-макси, которе идеально подчеркнуло ее фигуру. При этом изюминкой платья стал глубокий вырез в зоне декольте. Так, обнаженную грудь модель прикрыла массивным украшением в виде цепи с золотыми легкими.

Также Белла дополнила свой образ серьгами и лаконичными босоножками на высоком каблуке. В целом ее "лук" получился очень эффектным.

Кто такая Белла Хадид:

Она победила в номинации "Модель Года" на премии First Annual Fashoin Los Angeles Awards, а также была признана моделью 2016-го года по версии более 250 специалистов в области моды, на влиятельном портале Models.com, а также вошла в список топ-50 моделей мира.

Читайте такжеСолистка KAZKA после каминг-аута Melovin назвала себя квиром

Одним из главных достижений Беллы Хадид стал контракт, заключенный с компанией по производству женского нижнего белья Victoria’s Secret. Девушка успела поучаствовать в нескольких фотосессиях для каталога фирмы, а также стала новым "Ангелом", и дебютировала на показе Victoria’s Secret show в Париже с крыльями ангела.

Белла стала первой моделью в истории журнала "Vogue", побившей рекорд по количеству обложек за один месяц, украсив восемь сентябрьских изданий авторитетного журнала. Белла также возглавила список моделей, заполучивших наибольшее количество обложек за год.

Белла заняла 9-ое место в списке самых высокооплачиваемых моделей мира в 2017 году по версии Forbes. Доход модели составил 6 миллионов долларов.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич