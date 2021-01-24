Фолловеры в восторге от форм артистки.

Популярная певица и экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова опубликовала новое пикантное фото.Читайте такжеАнна Седокова показала сочные ягодицы в бикини (фото)

Артистка на своей странице в Instagram поделилась снимком в соблазнительном бикини, позируя на пляже. Дополнила образ исполнительница солнцезащитными очками и черной кепкой. На камеру она показала язык.

В комментариях к посту подписчики оценили сочные формы Анны: "Вау, какая грудь", "Огонь", "Аня, ты — сплошной секс", "Грудь вот-вот выпрыгнет".

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Автор: УНИАН