Ведущий с любимой выехали ради важного события.

Известный украинский ведущий Григорий Решетник вместе с женой Кристиной уехали за границу. Звездная пара рассказала, с какой целью покинула Украину.

В своем Instagram знаменитость похвастался отдыхом в Праге, Чехия. Супруги поехали в Европу на несколько дней. Туда они приехали из-за важного события.

Дело в том, что Кристину и Григория пригласили их друзья, которые организовали скромное празднование своего венчания. Гришетникам выпала честь стать венчальными родителями влюбленных. Праздник прошел в небольшом кругу гостей в местном храме.

Видео дня

Ведущий опубликовал кадры с события, на которых показался в классическом костюме серого цвета. А его избранница позировала на камеру в белом мини-платье и черно-белых туфлях на каблуках. Венчание знаменитости с друзьями отпраздновали в ресторане.

"Для нас очень ответственно и большая честь стать венчальными родителями наших друзей. Пусть вас оберегает Господь", - написали супруги.

К слову, это уже не первый раз, когда Решетник во время войны выезжает за границу. В конце августа он также ездил в Европу, чтобы забрать своих сыновей в Украину перед началом учебного года.

Напомним, ранее Григорий Решетник ответил, почему не пополнил ряды ВСУ. Ведущий также признался, есть ли у него бронь от мобилизации.

Вас также могут заинтересовать новости: