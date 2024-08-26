Ведущий признался, есть ли у него бронь от мобилизации.

Известный украинский ведущий Григорий Решетник честно ответил, почему не стал на защиту страны. Телезвезда объяснил, как реагирует на хейт в сети относительно мобилизации.

Знаменитость воспитывает троих детей, поэтому у него как у многодетного отца есть право на отсрочку. Решетник отмечает, что его дети появились на свет задолго до того, как приняли закон о мобилизации. Как известно, звезда воспитывает трех сыновей - Дмитрия, Ивана и Александра. По словам Григория, несмотря на льготы от государства, он старается постоянно помогать ВСУ.

"Я многодетный отец. Закон придуман не Григорием Решетником, написан не под Григория Решетника. Я прошел ТЦК, ВВК. Получил все документы. Все, как закон пишет. Я очень много помогаю", - заверил ведущий.

Звезда не скрывает, что часто сталкивается с критикой в сети. Решетник признался, что у него есть бронь от мобилизации. Поэтому, украинцы часто упрекают ведущего, что он забронирован каналом СТБ и уже якобы "засиделся" в роли ведущего шоу "Холостяк".

"Я не забронирован по какому-то принципу телевизионного характера или по какой-то дружеской линии. Я честно зарабатываю деньги, плачу налоги. И это может кому-то не нравиться", - подчеркнул Григорий.

Напомним, ранее жена Григория Решетника заговорила о пополнении в семье.

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