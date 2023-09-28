Ведущий отметил, что такое признание может выглядеть нескромно.

Ведущий Григорий Решетник рассказал, как он и его жена воспитывают детей. Шоумен утверждает, что он пытается сделать так, чтобы его сыновья стали патриотами.

Решетник вспомнил, как недавно он возил детей на Крещатик, чтобы они увидели разбитую технику РФ. А потом шоумен решил устроить для трех сыновей "приключения".

"Мы поехали с детьми на Крещатик, чтобы показать сожженную российскую технику. Чтобы дети с детства понимали, как наши военные отстаивают независимость Украины, и росли настоящими патриотами. В центре Киева к нам подходили военные. Мы фотографировались, дети общались с защитниками. Я считаю, что это правильные диалоги, которые действительно вдохновляют. Сыновья благодарили военных, а те благодарили нас за то, что мы держим нашу страну в тылу. Получилось приятное общение. Но вдруг у нас с женой возникла идея проехаться с "Крещатика" до "Арсенальной" в метро. Возможно, это нескромно звучит, но наши сыновья никогда не ездили в подземке", - цитирует Решетника "Новый канал".

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Как оказалось, детям ведущего очень понравилось метро. Они очень радовались, а сейчас мечтают о том, чтобы снова поездить в подземке.

"Дети были в восторге! Даже не знаю, как передать их реакцию. Они с нетерпением ждали поезд, спрашивали, как оно все работает под землей, как ориентироваться в метро. Много эмоций вызвал длиннющий эскалатор на "Арсенальной". После этого опыта сыновья, конечно, просятся еще! Поэтому, возможно, нужно будет как-то поехать метро в школу", - добавил Решетник.

Напомним, недавно Решетника осудили за счастливое видео с женой в Праге.

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