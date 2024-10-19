Жена ведущего также рассказала, какой сюрприз его ждал в праздничный день.

Украинский ведущий Григорий Решетник недавно отпраздновал свой день рождения. Мужчине исполнился 41 год.

Они вместе с женой Кристиной провели этот день в Чехии. Сначала пара гуляла по Праге и наслаждались совместным отдыхом. Однако вечером любимая ведущего сделала ему сюрприз. Оказалось, что друзья Решетника из Украины решили устроить празднование имениннику, а ее задача была привести Григория в то секретное место.

О подробностях празднования Кристина написала в своем Instagram.

Видео дня

"Наши друзья присылают мне приглашение на встречу. Мы приходим, а там сюрприз. Самые родные люди в Чехии пришли поздравлять любимого. Людей приходило все больше и больше. Вот какой у нас стол невероятной диаспоры в Чехии", - написала жена Решетника и показала фото с празднования.

Она также добавила, что именинник был в восторге и благодарил всех за приятную неожиданность.

"Сказать, что Гриша был удивлен - ничего не сказать. Не мог поверить в то, что происходит. Он ничего не знал и не догадывался".

К слову, Кристину и Григория недавно пригласили в Чехию для того, чтобы они стали венчальными родителями для влюбленной пары. Праздник прошел в маленьком кругу гостей в местном храме.

Напомним, ранее Григорий Решетник ответил, почему не пополнил ряды ВСУ.

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