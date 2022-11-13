Предательницу больше не хотят видеть в Украине.

Опальная певица Ани Лорак анонсировала свое выступление на российском концерте "Жара", который состоится 10 декабря 2022 года. Пользователи сети пришли в ужас от того, как предательница Лорак в очередной раз пробила дно.

Каролина Куек (настоящее имя певицы, - УНИАН) до сих пор молчит о войне в родной Украине. Она не хочет публично рассказывать о зверствах оккупантов, чтобы не потерять работу в стране-агреесора.

В сети очень бурно реагируют на поведение Лорак. Ранее ее осудили за отдых в Испании, а сейчас за анонс предстоящего концерта.

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Реакция украинцев на выступление Лорак в России

"Ей гражданство вообще не жмет?"

"Лишь бы к нам не возвращалась и чтобы приличные страны к*рву не пускали. А так пусть развлекает своих кацапов. Да и сама она давно уже кацапка"

"Ну да, у них будет "жара". Ибо будет гореть Москва и вонючим москалям будет жарко. А эта шл*ха разве что поминальные песни будет петь"

"Надо лишить ее гражданства! Пусть это существо живет наравне с россиянами, а не по Испании летает"

"Капец. Что творится в ее голове?"

"И кто пойдёт на эту двуличную бездарность?"

Почему Ани Лорак хейтят в сети

После 24 февраля, начала полномасштабного российского вторжения, Лорак ни разу не высказалась о войне в родной Украине.

Рэпер Потап в одном из интервью рассказал, что его супруга, певица Настя Каменских в первые дни войны звонила Лорак с просьбой рассказать о зверствах оккупантов, однако та ответила, что не будет ничего делать.

По словам Лорак, путинист Филипп Киркоров посоветовал ей думать на несколько лет вперед. Таким образом предательница Каролина предпочла кровавые рубли и преступный режим Кремля, а не родную Украину.

Напомним, ранее сеть вскипела из-за нового поста Ани Лорак.

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