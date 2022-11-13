Опальная певица Ани Лорак анонсировала свое выступление на российском концерте "Жара", который состоится 10 декабря 2022 года. Пользователи сети пришли в ужас от того, как предательница Лорак в очередной раз пробила дно.
Каролина Куек (настоящее имя певицы, - УНИАН) до сих пор молчит о войне в родной Украине. Она не хочет публично рассказывать о зверствах оккупантов, чтобы не потерять работу в стране-агреесора.
В сети очень бурно реагируют на поведение Лорак. Ранее ее осудили за отдых в Испании, а сейчас за анонс предстоящего концерта.
Реакция украинцев на выступление Лорак в России
- "Ей гражданство вообще не жмет?"
- "Лишь бы к нам не возвращалась и чтобы приличные страны к*рву не пускали. А так пусть развлекает своих кацапов. Да и сама она давно уже кацапка"
- "Ну да, у них будет "жара". Ибо будет гореть Москва и вонючим москалям будет жарко. А эта шл*ха разве что поминальные песни будет петь"
- "Надо лишить ее гражданства! Пусть это существо живет наравне с россиянами, а не по Испании летает"
- "Капец. Что творится в ее голове?"
- "И кто пойдёт на эту двуличную бездарность?"
Почему Ани Лорак хейтят в сети
После 24 февраля, начала полномасштабного российского вторжения, Лорак ни разу не высказалась о войне в родной Украине.
Рэпер Потап в одном из интервью рассказал, что его супруга, певица Настя Каменских в первые дни войны звонила Лорак с просьбой рассказать о зверствах оккупантов, однако та ответила, что не будет ничего делать.
По словам Лорак, путинист Филипп Киркоров посоветовал ей думать на несколько лет вперед. Таким образом предательница Каролина предпочла кровавые рубли и преступный режим Кремля, а не родную Украину.
Напомним, ранее сеть вскипела из-за нового поста Ани Лорак.