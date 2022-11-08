В кадре она и ее дочь улыбаются, позируя на фоне пальм в Испании.

Опальная украинская певица Ани Лорак, предавшая родную страну и пляшущая на концертах в РФ, вновь дала о себе знать в Instagram. Правда, в этот раз она "засветила" и свою дочь Софию.

Судя по проставленному звездой геотегу, она все еще находится в Испании. Фотографией оттуда она уже бахвалилась в сети.

Конечно же, прозрение не снизошло на исполнительницу, в новом посте - ни слова о войне в Украине. Она лишь сопроводила фото смайлами в виде сердец.

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На опубликованной фотографии Каролина предстала в джинсовом образе. Дополнила образ "дива"-предательница солнцезащитными очками, черной сумкой и кроссовками на массивной подошве. В кадре она и ее дочь улыбаются, позируя на фоне пальм.

Как сеть отреагировала на фото Лорак

Традиционно подписчики предательницы Ани Лорак разделились на два лагеря - одни восхищаются ее красотой и тем, как быстро выросла ее дочь. Другие осуждают певицу за молчаливую позицию по войне в родной стране.

"Бедная твоя дочка! Настолько беспринципную, продажную и бессердечную маму иметь..."

"Дочь тоже сепарка?"

"Какие красавицы"

"Прекрасные".

Почему в сети критикуют Лорак

Несмотря на то, что Ани Лорак начинала свою творческую карьеру в Украине, здесь она обрела известность, артистка упорно молчит о войне РФ против нашей страны. А все из-за того, что поп-звезда с 2014 года фактически "осела" в России вместе с дочерью, там она зарабатывает деньги.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Каролину атаковали полчища фанатов с вопросами, почему она не осуждает агрессию Кремля, почему молчит об этом в своих соцсетях. И звезда не нашла ничего лучше, чем просто удалить страницу в Instagram.

Спустя несколько месяцев певица вернулась в Instagram, но отличилась "пустым постом". А недавно опубликовала фото с отдыха в Испании и написала: "Здесь я чувствую себя дома". Этим она не на шутку разозлила сеть, ведь о настоящем родном доме "дива" молчит.

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