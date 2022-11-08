Опальная украинская певица Ани Лорак, предавшая родную страну и пляшущая на концертах в РФ, вновь дала о себе знать в Instagram. Правда, в этот раз она "засветила" и свою дочь Софию.
Судя по проставленному звездой геотегу, она все еще находится в Испании. Фотографией оттуда она уже бахвалилась в сети.
Конечно же, прозрение не снизошло на исполнительницу, в новом посте - ни слова о войне в Украине. Она лишь сопроводила фото смайлами в виде сердец.
На опубликованной фотографии Каролина предстала в джинсовом образе. Дополнила образ "дива"-предательница солнцезащитными очками, черной сумкой и кроссовками на массивной подошве. В кадре она и ее дочь улыбаются, позируя на фоне пальм.
Как сеть отреагировала на фото Лорак
Традиционно подписчики предательницы Ани Лорак разделились на два лагеря - одни восхищаются ее красотой и тем, как быстро выросла ее дочь. Другие осуждают певицу за молчаливую позицию по войне в родной стране.
- "Бедная твоя дочка! Настолько беспринципную, продажную и бессердечную маму иметь..."
- "Дочь тоже сепарка?"
- "Какие красавицы"
- "Прекрасные".
Почему в сети критикуют Лорак
Несмотря на то, что Ани Лорак начинала свою творческую карьеру в Украине, здесь она обрела известность, артистка упорно молчит о войне РФ против нашей страны. А все из-за того, что поп-звезда с 2014 года фактически "осела" в России вместе с дочерью, там она зарабатывает деньги.
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Каролину атаковали полчища фанатов с вопросами, почему она не осуждает агрессию Кремля, почему молчит об этом в своих соцсетях. И звезда не нашла ничего лучше, чем просто удалить страницу в Instagram.
Спустя несколько месяцев певица вернулась в Instagram, но отличилась "пустым постом". А недавно опубликовала фото с отдыха в Испании и написала: "Здесь я чувствую себя дома". Этим она не на шутку разозлила сеть, ведь о настоящем родном доме "дива" молчит.