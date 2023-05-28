Риторика россиянки быстро поменялась.

Российская блогерша Эльвина Боровкова, которая известна своими "патриотическими" высказываниями и открытой поддержкой путинской агрессии, внезапно "прозрела". Журналисты проекта "В тренде" рассказали, как изменилась риторика девушки.

Все изменил отпуск Эльвины в ОАЭ. После путешествия за границу она заговорила о том, что в РФ все плохо.

"Как риторика канала поменялась, просто ужас. Я каждому из вас желаю побывать хотя бы раз в Арабских Эмиратах побывать. Буквально недавно, если что, там была пустыня и до ужаса соленое море. А сейчас - лучшая в мире страна. Удивительно, да? Как так, непонятно просто! Из песка и воды! Ну нефть у них там, в Саудовской Аравии, есть. Не самая лучшая в мире нефть. У нас ( в РФ - УНИАН), одна из самых ресурсных стран, которая живет сто раз хуже, чем люди в Арабских Эмиратах", - жалуется Эльвина.

Как отметили журналисты, блогерша поняла, кто является главным врагом в России. Она возмущена тем, что власти страны-агрессора ничего не меняют и только лишь просят "немного подождать".

"У нас было полтора года, чтобы отказаться от импорта и более-менее наладить собственное производство. Хоть один завод заработал? У меня в Ярославле как все стояло, так и стоит! Что мне еще ждать? Моя жизнь проходит, моя жизнь протекает. Что мне еще ждать? Я не хочу больше ждать!" - гневно отмечает Эльвина.

По словам журналистов, блогерша начала "выдавать базу". Теперь она превращается из фанатки Путина в оппозиционерку.

Кто такая блогерша Эльвина

Российская TikTok-блогерша Эльвина Боровкова поддерживает путинский режим. Она оскорбляет украинцев и прославляет оккупантов. В своих соцсетях Эльвина нередко делится нецензурными высказываниями о том, почему, по ее мнению, РФ является "хорошей" страной.

В феврале этого года фанатка Путина поплатилась за свою позицию. Она живет в Ярославле, где нашлись недовольные контентом Эльвины. Блогершу, живущую со своей семьей на съемной квартире, решили выгнать. Помимо этого, с ней отказываются сотрудничать риелтора, а прохожие выкрикивают в сторону Эльвины оскорбления.

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