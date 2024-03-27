Она сейчас редко видится с избранником.

Украинская ведущая Соломия Витвицкая, которая недавно рассекретила своего возлюбленного-военного Алексея Ситайло, поздравила его с новым званием.

Оказалось, что мужчина, который до начала войны работал главой районного суда Сумской области, а сейчас служит в ВСУ, стал старшим лейтенантом. Об этом Соломия рассказала у себя в Facebook, опубликовав скриншот общения с любимым по видеосвязи.

"Поздравляю Алексей Ситайло с еще одной звездой. Старший лейтенант - горжусь!" - написала ведущая, добавив также фотографию со звездочками на погоне у избранника.

Видео дня

К слову, Соломия ранее говорила о том, что сложно строить отношения на расстоянии, когда они только начинаются. Она редко видится с любимым и старается общаться хотя бы по видеосвязи. Ведущая очень ждет Алексея дома и верит в победу Украины над российскими оккупантами.

Напомним, ранее телеведущая Маша Ефросинина рассказывала о достижениях своего мужа Тимура Хромаева на фронте. Его дважды приглашали к военным НАТО для обсуждения технологий, которые он разработал вместе со своими собратьями.

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