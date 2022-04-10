Из-за санкций и непринятия российских селебрити в большинстве стран мира, их доход существенно уменьшился.

Из-за санкций и резко негативного отношения к российским звездам на мировой арене, многие из них частично или полностью остались без работы, а их гонорары существенно уменьшились.

Об этом пишет kp.

В частности, из заграничных курортов, где российских артистов принимают с концертами, осталась только Турция. Там на майские праздники будут выступать Баста, Сергей Лазарев, "Руки Вверх", Ханна, Тимати, Клава Кока и другие. На лето здесь же запланированы выступления у Димы Билана, Александра Реввы, Филиппа Киркорова, Ани Лорак, Егора Крида и других звезд. Правда, таких заработков, как раньше, у них уже не будет, считают основатели коммуникационного агентства All Star Media Виктор Устенко и Дмитрий Павлов. Эксперты говорят, что спрос на дорогих артистов на частных мероприятиях упал в разы, а соответственно снизились и их гонорары.

"Многие заказчики, клиенты event-агентств и организаторы частных мероприятий уменьшили бюджеты. Они запрашивают артистов, гонорар которых в среднем до 1 500 000 рублей. У тех артистов, у которых гонорар чуть повыше - работы стало меньше. И сейчас тот, кто более лоялен и пластичен в данном вопросе, получает больше работы", - комментирует эксперт.

Например, если раньше Баста, "Руки Вверх", Киркоров, Билан зарабатывали от 3-4 млн руб, то сейчас их ценник - не выше 1-1,5 млн руб.

Напомним, Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что ведомство вводит санкции против 47 российских артистов, которые поддерживают путинский режим.

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