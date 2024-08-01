Чиновница побывала на концерте артистки.

Известная певица Светлана Лобода выступила на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале. На концерте побывала премьер-министр Латвии Эвика Силиня, а после него лично поблагодарила артистку за ее творчество.

В своем Instagram чиновница опубликовала совместный кадр с исполнительницей. В подписи к снимку она даже назвала Лободу "голосом Украины", несмотря на то, что певица исполняла в Латвии свои русскоязычные хиты.

На черно-белом кадре Светлана предстала в светлом классическом костюме, а министр - в длинном черном платье.

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"Спасибо, Светлана Лобода, за энергичный концерт в концертном зале "Дзинтари". Голос Украины имеет особое значение в Латвии", - лаконично подписала фотографию Силиня.

Исполнительница сделала репост снимка у себя на странице и ответила взаимностью чиновнице. Она поблагодарила Эвику за помощь Украине во время войны.

"Спасибо, что пришли, и искренне благодарю за поддержку Украины!" - отметила Лобода.

Отметим, что после нападения России на Украину в 2014 году и аннексии Крыма, певица продолжала гастролировать и жить в стране-агрессоре. В начале полномасштабного вторжения она опубликовала видео, в котором призвала к миру, а уже через месяц Светлана заявила, что именно РФ начала кровавую войну.

Она эмигрировала в Европу, где живет до сих пор. Звезда выступает с концертами по миру, но исполняет преимущественно русскоязычные песни, хотя у нее в репертуаре есть немало украинских хитов.

Напомним, ранее Светлана Лобода рассказала о насилии в отношениях. Артистка призналась, что долгое время жила с абьюзером.

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