Артистка призналась, что длительное время жила с абьюзером.

Украинская певица Светлана Лобода призналась, что была в абьюзивных отношениях. Исполнительница впервые рассказала о своем опыте и объяснила, как ей удалось покончить с насилием.

Артистка поделилась, что абьюз неоднократно был в ее романах. По словам Лободы, на тот момент она не понимала, что что-то не так, и насилию не место между партнерами. Певица начала осознавать, что в ее отношения обречены, когда слышала подобные истории об абьюзе от знакомых.

"Да, были (абьюзивные отношения - УНИАН). И неоднократно. Ты в этот момент даже не чувствуешь, что ты находишься в какой-то ловушке. Просто человек такой сильный и мощный, и у него столько манипуляций, что ты пока не начинаешь об этом читать, слышать случаи, сравнивать, что твои истории похожи, ты даже не задумываешься над этим", - отметила звезда сцены.

Лобода поделилась, что насилие она переживала около 15 лет назад. Возлюбленный поднял руку на Светлану и после этого она поняла, что хочет порвать с ним. Певица говорит, что до этого случая она не видела, в какую ловушку попала:

Это было лет 15 назад, вот как раз до Евровидения была такая история, довольно эмоционально сильная в моей жизни. Потом она спровоцировала меня как раз войти в корпорацию помощи женщинам. Спровоцировал случай, когда на меня подняли руку, и я поняла, что я не готова к этому. Не готова терпеть это. Я ушла и потом еще долго разбиралась с этим человеком, с судами, у меня пытались отобрать имя. Это было начало моей карьеры. Я поняла, что такое может быть даже с самым сильным человеком, когда ты влюблен, когда ты теряешь голову и не чувствуешь почвы под ногами. Ты не осознаешь, что попадаешь в большой капкан.

Напомним, ранее русскоязычная Светлана Лобода ответила, изучают ли ее дочери украинский.

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