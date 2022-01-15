Сам блоггер признал свою вину, однако на заседание суда не явился.

Во Львове Галицкий райсуд обязал скандального блогера Александра Залиско, который организовал вечеринку в День память жертв Голодоморов, уплатить 17 тысяч гривень штрафа за нарушение карантина.

Как рассказал в комментарии изданию Zaxid.net судья Олег Юркив, заседание прошло 13 января, сам Залиско на нем не присутствовал.

Адвокат блогера сказал, что обвиняемый признает вину и согласен на минимальное наказание.

Читайте также"Голодная туса" во Львове: блогер Залиско устроил истерику из-за смерти директора Дома ученых (видео)"За нарушение карантина ему назначено наказание в размере 17 тыс. грн штрафа", — подтвердил судья.

"Голодная туса" во Львове: что известно

В День памяти жертв Голодоморов 27 ноября 2021 года украинские блогеры устроили вечеринку в Доме ученых во Львове в честь дня рождения Instagram-блогера из Черновцов Александра Залиско.

Ведущим вечеринки был Владимир Остапчук.

Вечеринка и шутка ведущего, подписавшего одну из фотографий "Блогерская голодная туса", вызвали возмущение в соцсетях. Позже Остапчук извинился и сказал, что уважает День памяти жертв Голодоморов. Залиско также извинился перед людьми, которых оскорбило проведение вечеринки в этот день.

После скандала крупные бренды и компании заявили о прекращении сотрудничества со многими блогерами, в том числе Александром Залиско.

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