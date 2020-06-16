цей матеріал доступний українською

Обнаженная Деми Роуз похвасталась пышными формами

13:58, 16 июня 2020
Звезды
373 0
Девушка порадовала поклонников откровенным фото \ instagram.com/demirose

Читайте такжеЕва Лонгория похвасталась стройными ножками в черном купальнике

Деми Роуз не дает скучать своим подписчикам - модель снова выложила в Instagram пикантный снимок. На нем девушка появилась совершенно обнаженная. Правда к камере она повернулась спиной, поэтому все прелести девушки на фото в полной мере не раскрыты.

На фото модель позирует в зале без мебели. На нее летит фотопленка. Модель скромно подписала снимок - "Неразрезанное", - написала девушка.

Снимок вызвал настоящий фурор у подписчиков модели. Они не скупились на похвалы и восторженные отзывы, назвав модель "поэмой женской красоты".

Деми Роуз выложила пикантное фото \ instagram.com/demirose/

Как сообщал УНИАН.Lite, ранее Деми Роуз в облегающей топе похвасталась пышной грудью.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #модель