"Капустный казак": украинская звезда "Годзиллы" показала необычное фото мужа
19:10, 08 июля 2020Звезды
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Вера Фармига показала мужа с капустой и в необычном головном уборе.
Вера Фармига имеет украинские корни / фото Википедия
Известная голливудская актриса украинского происхождения Вера Фармига показала своего мужа в образе казака.
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Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.
На фото супруг актрисы Ренн Хоуки позирует с огромной капустой и в казацкой шапке.
"Мой капустный казак", - с юмором подписала снимок Фармига.
При этом поклонники отметили гигантский размер капусты, а многие спрашивали, что значит "казак".
Напомним, Вера Фармига - американская актриса кино и телевидения. Она известна ролями в таких фильмах, как "Форс-мажор", "Отступники", "Мальчик в полосатой пижаме", "Дитя тьмы", "Заклятие", "Годзилла 2: Король монстров".
Капустный казак Ренн Хоуки / фото instagram.com/verafarmiga
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