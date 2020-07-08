"Капустный казак": украинская звезда "Годзиллы" показала необычное фото мужа

Вера Фармига показала мужа с капустой и в необычном головном уборе.

Известная голливудская актриса украинского происхождения Вера Фармига показала своего мужа в образе казака.

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Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото супруг актрисы Ренн Хоуки позирует с огромной капустой и в казацкой шапке.

"Мой капустный казак", - с юмором подписала снимок Фармига.

При этом поклонники отметили гигантский размер капусты, а многие спрашивали, что значит "казак".

Напомним, Вера Фармига - американская актриса кино и телевидения. Она известна ролями в таких фильмах, как "Форс-мажор", "Отступники", "Мальчик в полосатой пижаме", "Дитя тьмы", "Заклятие", "Годзилла 2: Король монстров".

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