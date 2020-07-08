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"Капустный казак": украинская звезда "Годзиллы" показала необычное фото мужа

19:10, 08 июля 2020
Звезды
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Вера Фармига имеет украинские корни / фото Википедия

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Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото супруг актрисы Ренн Хоуки позирует с огромной капустой и в казацкой шапке.

"Мой капустный казак", - с юмором подписала снимок Фармига.

При этом поклонники отметили гигантский размер капусты, а многие спрашивали, что значит "казак".

Напомним, Вера Фармига - американская актриса кино и телевидения. Она известна ролями в таких фильмах, как "Форс-мажор", "Отступники", "Мальчик в полосатой пижаме", "Дитя тьмы", "Заклятие", "Годзилла 2: Король монстров".

Капустный казак Ренн Хоуки / фото instagram.com/verafarmiga

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Теги: #актриса#фото