Звезда Playboy следует за фигурой.

Украинская певица Даша Астафьева показала фанам, как держит себя в форме. На фоне ракетных атак и попыток россиян запугать украинцев, она не теряет веру в победу и продолжает следить за фигурой.

Так, несмотря на стресс и тревоги звезда Playboy занимается йогой. Она не перестает восхищать фанов гибкостью и привлекательными формами.

В Stories Астафьева рассказала, что йога "сама себя не сделает", поэтому она не откладывает это дело на другое время. На фото, которыми поделилась певица, можно заметить, что она удачно выполняет асаны (упражнения).

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Для занятий йогой Астафьева выбрала серый спортивный комплект. Гибкая певица не стесняется показываться в "неинстраграмных" позах и собственным примером доказывает, что заботиться о своем теле можно даже дома.

Чем известна Даша Астафьева

Певице, которая родилась в Днепропетровской области, 37 лет. Она начала свою карьеру с работы моделью. В 2006 году она попала на обложку украинского Playboy, а впоследствии ее пригласили на встречу с основателем легендарного журнала Хью Хефнером.

Параллельно с этим Астафьева снискала славу еще и как певица. Она пробовала свои силы на "Фабрике звезд", а после этого стала одной из солисток группы Nikita. Музыкальный коллектив выступал с 2008 по 2011 год. За это время девушки из группы успели выпустить немало треков, которые стали хитами.

Недавно Астафьева рассказала, что она перенесла серьезную операцию. Из-за этого она не может петь.

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